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Jandarma: "Havacılık kuralları kanla yazılmıştır"

Jandarma: "Havacılık kuralları kanla yazılmıştır" Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Jandarma Havacılık Başkanlığı'na bağlı helikopter personellerinin çalışma görüntülerine yer verdi.

04.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:26
Jandarma : "Havacılık kuralları kanla yazılmıştır"
ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Jandarma Havacılık Başkanlığı'na bağlı helikopter personellerinin çalışma görüntülerine yer verdi. Videoda Havacılık kurallarının kanla yazıldığına vurgu yapıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından Jandarma Havacılık Başkanlığı'na bağlı helikopter personellerinin görüntüleri içeren video paylaşımında bulundu. Jandarma havacılık saflarına katılmış yeni personellere bilgilendirme yapılmasına ilişkin anlarla başlayan videoda Havacılıkta kurallarının kanla yazıldığı belirtildi. Jandarma: ’Havacılık kuralları kanla yazılmıştır’

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, 3. Sayfa

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Jandarma: "Havacılık kuralları kanla yazılmıştır"
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