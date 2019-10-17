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Jandarma hayvan hırsızlarını böyle yakaladı

Kayseri'de büyükbaş hayvanları çalarak sattıkları tespit edilen 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

17.10.2019 10:06Jandarma hayvan hırsızlarını böyle yakaladı
Kayseri'de büyükbaş hayvanları çalarak sattıkları tespit edilen 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Molu Mahallesinde meydana gelen olayda, çoban tarafından otlatılan büyükbaş hayvanlardan 6 tanesinin çalındığı belirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Y.G. ve S.M.'nin hayvanları çaldığı ve H.Ç.'ye sattıkları belirlendi. H.Ç.'ye ait ahırda yapılan aramalarda çalınan 6 büyükbaş hayvan bulundu. Hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, Y.G. ve S.M., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Y.G. ve S.M., işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan faaliyetlerin, yine halkın destekleri ile kararlı bir şekilde aralıksız süreceği bildirildi. - KAYSERİ

Kocasinan, Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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