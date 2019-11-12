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Jandarma helikopteri 'Hayat kurtarmak' için havalandı

Jandarma helikopteri 'Hayat kurtarmak' için havalandı Trafik kazasında yaşamını yitiren genç bir kızın bağışlanan organları belirlenen adreslere gönderilmek üzere Jandarma helikopteri ile Milas-Bodrum Havalimanına nakledildi.

12.11.2019 20:10 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:12
helikopteri 'Hayat kurtarmak' için havalandı
Trafik kazasında yaşamını yitiren genç bir kızın bağışlanan organları belirlenen adreslere gönderilmek üzere Jandarma helikopteri ile Milas- Havalimanına nakledildi.
MUĞLA - Muğla'da trafik kazasında yaşamını yitiren genç bir kızın organları ailesi tarafından bağışlandı. Bağışlanan organlardan bazıları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Aydın Filo Komutanlığı'nda görevli Jandarma helikopteri Milas-Bodrum Havalimanına taşıdı.
Trafik kazasında yaralı olarak Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 19 yaşındaki genç kızın beyin ölümünün gerçekleşmesi sonrası ailesi tarafından kalp, akciğer, böbrekler ve karaciğerleri bağışlandı. Bağışlanan organların hastalara nakli için zamanla yarış başladı.
Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bağışlanan organlardan kalp ve karaciğer ekipler tarafından alınarak koruyucu ekipmanlara konuldu.
Bağışlanan organların belirlenen hastalara nakli için Jandarma Aydın Filo Komutanlığı'na bağlı bir helikopter ile nakli yapılması için talepte bulunuldu. Helikopter Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin helikopter pistine indi. Helikoptere taşınan organlar buradan Milas-Bodrum Havalimanına sevk edildi.
Jandarma helikopteri 'Hayat kurtarmak' için havalandı

Jandarma, Bodrum, Milas, Sağlık

Kaynak: İHA


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