JANDARMA HELİKOPTERİNDEN İSTANBUL ÇIKIŞ VE GİRİŞLERİNDEKİ DENETİM BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul İl jandarma Komutanlığı'nın 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sorumluluk alanlarında yaptığı denetimleri sürüyor.

24.05.2020 08:56 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:02
İstanbul İl jandarma Komutanlığı'nın 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sorumluluk alanlarında yaptığı denetimleri sürüyor. İstanbul'un giriş ve çıkışları helikopterle kontrol ediliyor.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın 22-26 Mayıs tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelgesi üzerine gerekli tüm tedbirleri aldı. Bu kapsamda Jandarma Asayiş Timi, Jandarma Suç Araştırma Timi, Motosikletli Asayiş Timi, Jandarma Trafik Timi, Motosikletli Trafik Timi, Koruma ve Sevk Takımı, Olay Yeri İnceleme Timi, Patlayıcı Madde İmha Timi, Skorsky helikopteri, Su Altı Arama Kurtarma Timi ve Atlı Jandarma Timi olmak üzere toplam 392 tim ve 6220 personel ile kontroller sağlanıyor. İstanbul'un giriş ve çıkışları helikopter ile kontrol edilerek karadaki unsurlara destek olunuyor.
TEM OTOYOLU DENETLENDİ
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığının kontrolünün yanında denetimlerde teknolojik imkanlardan faydalanılarak yerleşim yerleri, ormanlık alanlar helikopter ve drone yardımıyla, araçla girilmesine imkan bulunmayan bölgeler ise atlı jandarma birliklerince kontrol ediliyor. Havadan tespit edilen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişiler karadaki ekiplere bildiriliyor. Karadaki Jandarma Ekiplerinin Silivri TEM Otoyolu'nda güvenlik noktası oluşturarak yaptığı denetimlere Jandarma Helikopteri de havadan destek verdi. Kısıtlamayı ihlal eden kişiler tespit edilerek karadaki ekiplere bildirildi. 24 saat esasına göre çalışan jandarma ekiplerinin tedbirleri 26 Mayıs günü saat 24.00'e kadar devam edecek. JANDARMA HELİKOPTERİNDEN İSTANBUL ÇIKIŞ VE GİRİŞLERİNDEKİ DENETİM BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul, Jandarma, Güncel, Haber

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