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Jandarma hırsızı gizlendiği ağaç kovuğunda yakaladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldıkları otomobille hırsızlık yapan 3 kişiden 1'i jandarma ekipleri tarafından saklandığı ağaç kovuğunda yakalandı.

18.10.2019 12:29Jandarma hırsızı gizlendiği ağaç kovuğunda yakaladı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldıkları otomobille hırsızlık yapan 3 kişiden 1'i jandarma ekipleri tarafından saklandığı ağaç kovuğunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün ilçe merkezinde H.Ş. isimli kişiye ait 16 AS 056 plakalı otomobili çalan kimliği belirsiz 3 kişi Çavuşköy Mahalallesi'nde yol üzerinde park edili A.K. isimli kişiye ait 16 KGH 37 plakalı otomobilden çeşitli malzemeler çalarak kaçtı. Aynı şüpheliler aynı bölgede E.B. isimli şahsında hırsızlık amaçlı girdikleri evinde farkedilince çareyi malzemeleri bırakıp kaçmakta buldu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri hırsızların kaçtığı çalıntı otomobilin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonrası çalıntı araç Karagölet Mahallesi yakınlarında terk edilmiş halde bulundu. Jandarma ekipleri çevrede yaptıkları araştırma neticesinde 23 yaşındaki E.K., isimli şahsı saklandığı ağaç kovuğunda kıskıvrak yakaladı. Jandarma olay yerinden kaçan kimlikleri belirlenen diğer 2 şüpheliyi de yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin çaldıkları malzemeler sahiplerine teslim edilirken olayla alakalı tahkikatın devam ettiği belirtildi. - BURSA

Jandarma, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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