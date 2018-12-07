Jandarma Hırsızı Nefes Kesen Operasyonla Yakaladı

07 Aralık 2018 Cuma 15:04



07 Aralık 2018 Cuma 15:04

Balıkesir'de bir işyerinden araç yıkama makinası motoru ve hurda demir çalan hırsız İzmir'de yakalandı.Edinilen bilgiye göre Karesi İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat eden S.C, Balıkesir-Bursa karoyolu üzerinde bulunan işyerinden 20 araç yıkama makinası motoru ve 250 kilodemir çalındığını beyan etti. Jandarma, olay yeri ve çevresinde yaptığı inceleme ve güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık olayını S.Y'nin 35 plakalı araç ile yaptığını tespit etti. Yapılan istihbari çalışma sonucu S.Y'nin çaldığı malzemeleri İzmir iline götürerek hurdacıya sattığı tespit edildi. Gözaltına alınan S.Y. adliyeye sevk edildi. - BALIKESİR