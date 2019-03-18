Jandarma, Hoşaf ve Çorba Dağıttı

Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı nedeniyle Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlara çorba ve hoşaf dağıtıldı.18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Köprübaşında kurulan stantta vatandaşlara günün anısına hoşaf ve çorba dağıtıldı. Çorba ve hoşaf dağıtımına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, NKÜ Rektörü Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.Ayrıca Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı nedeniyle Tekirdağ Valiliği tarafından şehit ailesi ve gaziler onuruna yemekli program düzenlendi. - TEKİRDAĞ