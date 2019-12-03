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Jandarma ikna etti, 2 bin yıllık tarihi eserleri verdi

Konya'nın Ereğli ilçesinde, jandarmanın ikna ettiği bir kişi elindeki 2 bin yıllık Roma Dönemi'ne ait tarihi çömlek, testi ve içki kabını görevlilere teslim etti.

03.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:20Jandarma ikna etti, 2 bin yıllık tarihi eserleri verdi
'nın ilçesinde, jandarmanın ikna ettiği bir kişi elindeki 2 bin yıllık Dönemi'ne ait tarihi çömlek, testi ve içki kabını görevlilere teslim etti.

Ereğli İlçe Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Zengen Mahallesi'nde A.K. (44) isimli şahsın elinde tarihi eser bulundurduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Şahıs ile görüşen jandarma ekipleri tarihi eserlerin teslim edilmesini istedi. İkna edilen şahıs Roma Dönemi'ne ait pişmiş topraktan yapılmış 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen, 1 adet çömlek, 1 adet testicik, 1 adet boğa başı görünümlü işlemeli içki kabı ve 1 adet bacak görünümlü ayak kısmı kırık içki kabı olmak üzere 4 parça tarihi eseri teslim etti.

Tarihi eserler Müze Müdürlüğüne verilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Jandarma, Ereğli, Konya, Roma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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