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Jandarma ikna etti, terörist teslim oldu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan ikna timi, terör örgütlerine katılanlarla ailelerine ulaşıp ikna ediyor.

10.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:00Jandarma ikna etti, terörist teslim oldu
İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan ikna timi, terör örgütlerine katılanlarla ailelerine ulaşıp ikna ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2013 yılında terör örgütü PKK'ya katılan bir terörist ve ailesi ikna edilerek teslim olması sağlandı. İkna olan terörist PKK kamplarından kaçarak Silopi'de bulunan Habur Sınır kapısında güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hem kırsalda hem de ikna yöntemleri ile terör örgütlerine darbe üstüne darbe vuruyor. Mardin kırsalında teröristlere ağır darbe vuran İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan ikna timi, terör örgütüne katılanlara ve ailelerine ulaşarak bunları ikna etme çalışmalarını sürdürüyor. PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen, 2013 yılında Mardin ilinden PKK/KCK terör örgütüne katılan, ailesi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ikamet eden E.B. isimli BTÖ mensubu 09 Aralık 2019 günü Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunun Habur Sınır Kapısına gelerek güvenlik kuvvetlerine teslim oldu. Teslim olan teröristin soruşturmasına Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam edildiği belirtildi. - MARDİN

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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