Haberler » 3. Sayfa » Jandarma kablo hırsızını yakaladı

Jandarma kablo hırsızını yakaladı

Adıyaman'da jandarma ekipleri kablo hırsızlığı yapan şahsı yakaladı.

05.11.2019 14:47 | Son Güncelleme: 05.11.2019 14:52Jandarma kablo hırsızını yakaladı
Adıyaman'da jandarma ekipleri kablo hırsızlığı yapan şahsı yakaladı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi Harmanlı beldesi Yaylacık köyü yolu istikametinde Türk Telekom'a ait 80 metre uzunluğunda RL kablosunun çalınması ihbarının alınması üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren şüpheli M.Ö. isimli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:02 Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: Mahalle abluka altına alındı, 850 polisle evlerde eş...
20:00 Mal paylaşımında anlaşamadığı eşi ile kız kardeşini tüfekle vurdu
19:59 Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
19:46 Aracın çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı
19:33 13. katta onu gören telefona sarıldı
19:31 Çikolata fabrikasında feci ölüm! Makinenin bıçakları arasına sıkıştı
17:48 Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş yaptıran iki kadın işletmeci tutuklandı
17:03 Yaşlı vatandaşları kandırıp, 250 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis serbest bırakıldı
10:03 Kuyuya atlayıp intihara kalkışan üniversiteli, gönderdiği konumla bulundu
09:50 İstanbul'da filmlere taş çıkartacak olay! Minibüsle kaçırılan kızı halk otobüsüyle kurtardılar
5.11.2019 20:09:27