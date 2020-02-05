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Jandarma kablo hırsızlarına göz açtırmıyor

Balıkesir il genelinde son 5 ayda kablo hırsızlığı şüphelisi 94 kişi yakalanırken, toplam 3,5 ton kablo ele geçirildi.

05.02.2020 09:51 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:56Jandarma kablo hırsızlarına göz açtırmıyor
il genelinde son 5 ayda kablo hırsızlığı şüphelisi 94 kişi yakalanırken, toplam 3,5 ton kablo ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 5 ay içerisinde "Enerji ve Haberleşme Nakil Kablosu Hırsızlığı" olaylarını önlemek amacıyla icra edilen faaliyetler neticesinde toplam 23 hırsızlık olayı ile ilgili icra edilen çalışmalar sonucunda; 7 bin 20 metre ve 3 bin500 kilo kablo, 1 adet kablo kesme makası, 2 adet av tüfeği, 4 adet fişek ve 2 adet muhtelif inşaat malzemesi ele geçirildi. Kablo hırsızlığı şüphelisi 84 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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