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Jandarma kablo hırsızlarını yakaladı

Balıkesir'de Türk Telokom'a ait kabloları çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı.

19.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:08Jandarma kablo hırsızlarını yakaladı
'de Türk Telokom'a ait kabloları çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı.

Balıkesir İl Komutanlığına bağlı JASAT Timi Altıeylül ilçesi Beşpınar mahallesinde Türk Telekom Müdürlüğüne ait 450 metre haberleşme nakil kablosu çalan 2 kişiyi takip sonucu yakaladı. Araç içerisinde bulunan H.Ç ve İ.Ş. isimli şüpheliler Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığınca sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklandı.

Yakalanan hırsızlık şüphelilerinin 45 plakalı aracın bagajında ele geçirilen yanmış vaziyetteki bakır kabloların, 14 Kasım 2019 tarihinde Altıeylül ilçesi Beşpınar mahallesinde çalınan kablolar ile aynı çap ve özellikte olduğu Türk Telekom yetkililerince belirlendi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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