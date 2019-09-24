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Jandarma kaçakçılara geçit vermedi

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde uyuşturucu ve kaçakçılık suçlamaları ile 25 kişi hakkında işlem yapıldı.

24.09.2019 15:36Jandarma kaçakçılara geçit vermedi
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde uyuşturucu ve kaçakçılık suçlamaları ile 25 kişi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sivas Merkez İlçe, Gürün, Suşehri ve Yıldızeli ilçelerinde yürütülen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında; 15 olay meydana geldi. Bu olaylarda 4 bin 841 gr esrar maddesi, 2 adet uyuşturucu hap, bin 160 paket kaçak sigara ve 9 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 9'u Suriyeli 25 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - SİVAS

Sivas Merkez, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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