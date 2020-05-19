Jandarma kandil simidi ve maske dağıtıp, vatandaşların bayramını kutladı

Jandarma kandil simidi ve maske dağıtıp, vatandaşların bayramını kutladıANTALYA'da jandarma ekipleri, kandil simidi ve maske dağıtıp, vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Jandarma kandil simidi ve maske dağıtıp, vatandaşların bayramını kutladı
19.05.2020 15:23 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:23
Jandarma kandil simidi ve maske dağıtıp, vatandaşların bayramını kutladı
ANTALYA'da jandarma ekipleri, kandil simidi ve maske dağıtıp, vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Trafik ekipleri, Konyaaltı ilçesinde yolda uygulama yaptı. Vatandaşlarla sohbet edip, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan ekipler, Kadir Gecesi olması dolayısıyla kandil simidi ve maske dağıtımı yaptı. Jandarmanın jestinden dolayı mutluluk duyduklarını belirten vatandaşlar, teşekkür etti.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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