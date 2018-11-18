Jandarma karakolu önünde drift kamerada

Jandarma
karakolu önünde drift kameradaOtomobil ve ehliyete el koyuldu, 5 bin TL para cezası yedi
NİĞDE - Niğde
'de Jandarma komutanlığı önünde drift yapan otomobil sürücüsünün otomobil ve ehliyetine el konuldu. Çiftlik
ilçe Jandarma Komutanlığı önünde 68 plakalı otomobil drift yaptı. Polise ihbar edilen otomobil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye drift atmaktan 5 bin 10 TL, cam filminden dolayı 235 TL para cezası yazılarak ehliyetine 60 gün el koyulup 60 gün trafikten men edildi.
Jandarma
18 Kasım 2018 Pazar 18:35