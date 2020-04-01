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Jandarma karantinadaki köye traktörle saman götürdü

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı verilen bir köyde hayvanlarının samanı biten vatandaşın talebi jandarma ekiplerince yerine getirildi.

01.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:57
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı verilen bir köyde hayvanlarının samanı biten vatandaşın talebi jandarma ekiplerince yerine getirildi.
Kovid-19 önlemleri nedeniyle karantina kararı verilen Dilekli köyünde yaşayan Emrah Basmakçı, "Vefa Sosyal Hattı"nı arayarak hayvanlarının samanının bittiğini söyledi.
Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal'ın talimatıyla satın alınan samanlar, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli asker Mahmut Gökçe tarafından traktörle Basmakçı'nın ahırına teslim edildi.
Partal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vefa Sosyal Destek" grubunun İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların yiyecek, temizlik, ilaç gibi tüm ihtiyaçlarını gidermek için kırsal kesim başta olmak üzere sorumluluk alanında yoğun çaba gösterdiğini söyledi.
Bu çerçevede ihbar hattına gelen talepleri değerlendirdiklerini belirten Partal, şöyle konuştu:
"Karantina kararı alınan köyümüzdeki vatandaşımız, hayvanlarının samanının bittiğini söyleyerek yardım istemiş. Konudan haberdar olduktan sonra talebin karşılanması için gerekli çalışmaları yaptık. Jandarmamızın kullandığı traktörle samanları köye teslim ettik. Devletimizin her koşulda ve her zaman vatandaşımızın yanında olduğunu, taleplerini karşıladığını bir kez daha görmüş olduk."
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Jandarma karantinadaki köye traktörle saman götürdü

Kaynak: AA

Etiketler: Koyulhisar, Karantina, Jandarma, Güncel

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Jandarma karantinadaki köye traktörle saman götürdü
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