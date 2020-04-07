Jandarma karantinaya alınan yerleşim alanlarında nöbetini sürdürüyor
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, karantinaya alınan 5 köy ve 1 beldeye giriş çıkışların yaşanmaması için nöbetini sürdürüyor.
07.04.2020 14:37 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:38
Muş İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi ile Yazla, Alagün, Bulanık ilçesi Yazbaşı ve Demirkapı ile Korkut ilçesi Güneyik köyleri karantinaya alınmıştı. 6 yerleşim yerinin karantinaya alınması ile birlikte güvenlik tedbirlerini üst seviyeye çıkaran jandarma ekipleri, buralara giriş çıkışların tamamını yasakladı. - MUŞ
Kaynak: İHA
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