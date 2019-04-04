Jandarma Karargah Davasında 4 Tutuklama Kararı

Kaynak: AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.Tutukluluk incelemesi için görüşü sorulan duruşma savcısı, sanık eski teğmenler Mustafa Kemal Yaraş, Uğur Özaslan ve Ramazan Karlıer'e ait G3 piyade tüfekleri ile atış yapıldığının tespit edildiğine dair müzekkere doğrultusunda tutuklanmaları talebinde bulundu.Savcı, tutuksuz yargılanan sanık Abdulbaki Kesimci'nin de hakkındaki adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutuklanmasını istedi.Sanıklar ve avukatlarının beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, iddia makamının isteği doğrultusunda sanıklar Yaraş, Özaslan, Karlıer ve Kesimci hakkında "tutuklamaya yönelik yakalama kararı" çıkarılmasına hükmetti.Davanın görülmesine 8 Nisan Pazartesi devam edilecek.