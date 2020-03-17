Jandarma karda evinde mahsur kalan 3 diyaliz hastası için seferber oldu
Samsun'un Asarcık ilçesinde, kar yağışı nedeniyle evde mahsur kalan diyaliz hastaları, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
17.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:26
Samsun 'un Asarcık ilçesinde, kar yağışı nedeniyle evde mahsur kalan diyaliz hastaları, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
İlçede yolların yoğun kar yağışı sonucu kapanması nedeniyle hastaneye götürülemeyen 3 diyaliz hastasının yakınları, jandarmadan yardım istedi.
Hastaları diyaliz merkezine götürecek servisin kardan dolayı ulaşamadığı evlere, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gitti.
Jandarma ekipleri, araçlarına aldıkları hastaları yaklaşık bir kilometre taşıyarak servise ulaştırdı.
Samsun Valisi Osman Kaymak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastaların evlerinden alınıp servis aracına ulaşmalarını sağlayan jandarma personelini tebrik etti.
İlçede yolların yoğun kar yağışı sonucu kapanması nedeniyle hastaneye götürülemeyen 3 diyaliz hastasının yakınları, jandarmadan yardım istedi.
Hastaları diyaliz merkezine götürecek servisin kardan dolayı ulaşamadığı evlere, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gitti.
Jandarma ekipleri, araçlarına aldıkları hastaları yaklaşık bir kilometre taşıyarak servise ulaştırdı.
Samsun Valisi Osman Kaymak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastaların evlerinden alınıp servis aracına ulaşmalarını sağlayan jandarma personelini tebrik etti.
Kaynak: AA
Manşet
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