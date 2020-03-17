Menü
Haberler ›› Güncel ››Jandarma karda evinde mahsur kalan 3 diyaliz hastası için seferber oldu - Güncel

Jandarma karda evinde mahsur kalan 3 diyaliz hastası için seferber oldu

Samsun'un Asarcık ilçesinde, kar yağışı nedeniyle evde mahsur kalan diyaliz hastaları, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

17.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:26
Jandarma karda evinde mahsur kalan 3 diyaliz hastası için seferber oldu
Samsun 'un Asarcık ilçesinde, kar yağışı nedeniyle evde mahsur kalan diyaliz hastaları, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
İlçede yolların yoğun kar yağışı sonucu kapanması nedeniyle hastaneye götürülemeyen 3 diyaliz hastasının yakınları, jandarmadan yardım istedi.
Hastaları diyaliz merkezine götürecek servisin kardan dolayı ulaşamadığı evlere, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gitti.
Jandarma ekipleri, araçlarına aldıkları hastaları yaklaşık bir kilometre taşıyarak servise ulaştırdı.
Samsun Valisi Osman Kaymak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastaların evlerinden alınıp servis aracına ulaşmalarını sağlayan jandarma personelini tebrik etti.

Kaynak: AA

Etiketler : Jandarma, Asarcık, Samsun, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı Güncel
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı