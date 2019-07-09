09.07.2019 14:26
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Jandarma, kayıp koyunları drone ile buldu

Jandarma, kayıp koyunları drone ile buldu

BURSA'nın Karacabey ilçesinde kaybolan 32 koyun, jandarmanın drone destekli operasyonuyla bulundu.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde kaybolan 32 koyun, jandarmanın drone destekli operasyonuyla bulundu.
?Karacabey ilçesi Uluabat Mahallesi'nde gece saatlerinde Muhammet B., İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini arayarak küçükbaş hayvanlarının kaybolduğu ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri, ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yüksek ve sık otlarla kaplı Uluabat Gölü kenarında arama yaptı. Koyunlar, uçurulan drone sayesinde bulundu.
Koyunlarını teslim alan Muhammet B., jandarma ekiplerine teşekkür etti.


- Bursa
Kaynak: DHA
Karacabey, Jandarma, Bursa, Güncel

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