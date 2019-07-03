03.07.2019 15:50
Haberler» Güncel» Haber

Jandarma Kemal Sunal'ı kliple andı

Jandarma Kemal Sunal

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın vefatının 19. yılı dolayısıyla klip hazırlandı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın vefatının 19. yılı dolayısıyla klip hazırlandı.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından "Türk sinemasının güldüren yüzü Kemal Sunal'ı, vefatının 19. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun." başlığıyla klip paylaşıldı.
Klipte, Kibar Feyzo filminde askerliğini jandarma olarak yaptıktan sonra köyüne dönen Kibar Feyzo'yu canlandıran Kemal Sunal'ın ve Bilo karakterini canlandıran İlyas Salman'ın karşılaşma sahnesinden bir kesit yer alıyor.
Kaynak: AA
Güncel

Son Dakika Haberleri
17:27   Yıldırım'da su kesintisi
17:27   Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
17:26   15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim (1)
17:25   Bilecik'te lastik ve kauçuk fabrikasının deposu yandı
17:25   Milli uçak ve helikopter için teknisyen yetiştirilecek
17:25   AP'nin çiçeği burnunda Başkanı Sassoli'den ilk açıklama
17:25   Beşiktaş'ta Atiba ile Güven sağlık kontrolünden geçti