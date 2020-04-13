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Jandarma kendisinden kaçan çocuğun evine kadar gidip gönlünü aldı

Jandarma kendisinden kaçan çocuğun evine kadar gidip gönlünü aldı Çocuğun Jandarmadan kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı Jandarmayı görünce koşarak kaçan küçük çocuk, ertesi sabah kapısına gelen Jandarmayla şaşkına döndü Antalya'da jandarma ekiplerini görünce korkup hızla eve kaçan 6.

13.04.2020 20:35 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:37
Jandarma kendisinden kaçan çocuğun evine kadar gidip gönlünü aldı
Çocuğun Jandarmadan kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Jandarmayı görünce koşarak kaçan küçük çocuk, ertesi sabah kapısına gelen Jandarmayla şaşkına döndü
ANTALYA - Antalya 'da jandarma ekiplerini görünce korkup hızla eve kaçan 6. sınıf öğrencisi Muhammed, o esnada kamera görüntülerine yansıdı. Görüntüleri gören jandarma ekipleri aileyi ziyaret ederek Muhammed'e oyuncak verip gönlünü aldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle Jandarma ekipleri Pınarcık mahallesine devriye görevi yaptı. Bu esnada balık tutmak için dışarı çıkan 6.sınıf öğrencisi Muhammed Emin Durgun'un jandarmayı görünce bir anda geri dönüp hızla evine kaçışı kameralara takıldı.
Bunun üzerine jandarma ekipleri korkan çocuğun gönlünü almak için Durgun ailesini ziyaret etti. Kapıda jandarmayı görünce önce şaşıran Muhammed, durumu anlayınca rahatladı. Ziyarette küçük Durgun'a ekipler, jandarmadan korkmasına gerek olmadığını ama evde kalması gerektiğini söylediler. Jandarma ekipleri ayrıca Muhammed'e oyun hediye ederek gönlünü aldılar.
Muhammed ziyaret sonrası jandarma ekipleri uğurlayıp arkalarından el salladı. O gün evde çok canı çılıkınca bahçede dolaşırken kanala gitmek istediğini ama jandarmayı görünce hemen koşarak geri dönüp evin bahçesine saklandığını söyledi. Küçük Muhammed, ve büyüyünce jandarma olmak istediğini söyledi. Jandarma kendisinden kaçan çocuğun evine kadar gidip gönlünü aldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Antalya, Genel
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