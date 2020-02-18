Jandarma kılığında dolandırıcılığın şüphelisi, 2 yıl sonra gazinoda yakalandı

DENİZLİ'de Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 2 yıl önce Bekilli ilçesinde jandarma kılığına girip 80 yaşındaki kişiyi 20 bin lira dolandırdığı ileri sürülen şahsı, 20 günde 70 saatlik 45 kamera kaydı incelemesinin ardından bir eğlence mekanında yakalayarak gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, 2 yıl önce Bekilli ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtan ve 80 yaşındaki Mustafa Vural'ı 20 bin lira dolandırdığı belirtilen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarma dedektifleri, ilçede 45 güvenlik kamerasından 70 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde inceleme yaptı. Şüphelileri belirleyen Jandarma, olaya karıştığı ileri sürülen Abdurrahman A.'yı Acıpayam ilçesinde bulunan bir gazinoda eğlenirken düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Diğer şüpheli Mehmet A.'nın ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.