24 Kasım 2018, 10:40
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Jandarma Komandolar 3 Bin Rakımda Öğretmenler Gününü Kutladı

Jandarma komandolar 3 bin rakımda öğretmenler gününü kutladıŞIRNAK - Şırnak Beytüşşebap ilçesi 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı, 3 bin rakımlı Kerkür Üs Bölgesi'nde görev yapan jandarma komandolar Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Jandarma komandolar 3 bin rakımda öğretmenler gününü kutladı

ŞIRNAK - Şırnak Beytüşşebap ilçesi 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı, 3 bin rakımlı Kerkür Üs Bölgesi'nde görev yapan jandarma komandolar Öğretmenler Günü'nü kutladı.
3 bin rakamlı Kerkür üs bölgesinde karla kaplı bölgede komandolar çapraz tutuşta silahlı olarak çektikleri vide ile öğretmenler günü kutladı. Komandolar, "Şırnak Beytüşşebap ilçesi 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı, 3 bin rakımlı Kerkür Üs Bölgesinden başta Başöğretmen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz" dediler. Şırnak,Komando,Jandarma
24 Kasım 2018 Cumartesi 10:40