Jandarma Komandolar, 3 Bin Rakımda Öğretmenler Gününü Kutladı

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:01



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:01

Şırnak Beytüşşebap ilçesi 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı, 3 bin rakımlı Kerkür Üs Bölgesinde görev yapan jandarma komandolar Öğretmenler Gününü kutladı. 3 bin rakamlı Kerkür üs bölgesinde karla kaplı bölgede komandolar çapraz tutuşta silahlı olarak çektikleri video ile Öğretmenler Gününü kutladı. Komandolar, "Şırnak Beytüşşebap ilçesi 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı, 3 bin rakımlı Kerkür Üs Bölgesinden başta Başöğretmen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz" dediler.(İHA)