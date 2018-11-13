13 Kasım 2018, 13:13
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Jandarma Komutanı Ağaoğlu, Müftü Akkuş ile Bir Araya Geldi

Jandarma Komutanı Ağaoğlu, Müftü Akkuş ile Bir Araya Geldi

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş’u makamında ziyaret etti.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş'u makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Akkuş, konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklama yapan Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, "Bilecik İl Jandarma Komutanımız Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu bizleri makamımızda ziyarette bulundular. Kendileri bizlere çalışmalarımızda kolaylıklar diledi. İlgi, alakalarından ve nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK
13 Kasım 2018 Salı 13:13