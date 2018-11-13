Jandarma Komutanı Ağaoğlu, Müftü Akkuş ile Bir Araya Geldi

Bilecik
İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay Uysal
Ağaoğlu, Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş
'u makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Akkuş, konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklama yapan Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, "Bilecik İl Jandarma Komutanımız Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu bizleri makamımızda ziyarette bulundular. Kendileri bizlere çalışmalarımızda kolaylıklar diledi. İlgi, alakalarından ve nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK