Jandarma komutanlarından Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı'ya iadeiziyaret

Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süre önce Rektör Çomaklı'nın ziyaret ettiği Jandarma Bölge Komutanı Okyar ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gemalmaz, iadeiziyarette bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Çomaklı, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin daima el ele vererek Erzurum için çalışacağını aktardı.

Konuklarına Türkiye'nin 2023 Vizyon Projesi olan Doğu Anadolu Gözlem Evi hakkında bilgi veren Çomaklı, söz konusu projenin 2020 yılının sonunda bitirilerek ülkeye kazandırılacağını vurguladı.

Tuğgeneral Semih Okyar da Atatürk Üniversitesinin büyük bir eğitim yuvası olduğunu Erzurum'a geldikten sonra daha iyi anladığını belirterek, üniversitenin geniş öğrenci kitlesi ve oluşturduğu istihdam sayesinde şehre önemli bir katma değer sağladığını ifade etti.

Ziyaretin sonunda Rektör Çomaklı, konuklarına çeşitli hediyeler verdi.