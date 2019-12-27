Hatay'ın Altınözü
ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra jandarma komutanlığı duvarına çarpan otomobil, alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, Cavit Alkan Caddesi'nde giden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 31 ZH 593 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek Altınözü İlçe Jandarma
Komutanlığı duvarına çarptı. Kaza sonrası otomobil alev alev yanarken, yaralanan sürücü güçlükle araçtan çıktı.
Yaralanan sürücü ambulansla Altınözü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yanan otomobil ise Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kazanın ardından olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. - HATAY