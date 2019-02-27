Jandarma Kontrol Noktası Ağaçlandırıldı

Eskişehir
Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma
Komutanlığı iş birliğiyle Seyitgazi
ilçe kara yolunda bulunan jandarma kontrol noktasının çevresine fidan dikimi yapıldı.
Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehrin girişinde bulunan jandarma kontrol noktasının çevresinde yaklaşık 3 metre boyundaki sedir fidanları sık bir şekilde dikildi.
Görselliğin yanı sıra görev yapan personel için bir rüzgar perdesi özelliği de taşıyan fidan dikim etkinliğine İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen
ve Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel
ile iki kurumun personeli katıldı.
Eskişehir Bölge Müdürü Recep Temel, törende yaptığı konuşmada, Seyitgazi ilçe kara yolunun 12 yıl önce başarılı bir şekilde ağaçlandırıldığını anımsatarak, bugün de jandarma kontrol noktasının çevresindeki açıklığın 10 yaşında, 3 metre boyundaki 300 fidanla ağaçlandırıldığını bilirdi.
İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şen ise fidan dikiminden dolayı orman teşkilatına teşekkür etti.
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Kaynak: AA