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Jandarma kontrol noktasında sağlık muayenesi

Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamda, il merkezine gelen araçlardaki yolcular, jandarma kontrol noktasında sağlık görevlilerince muayene ediliyor.

24.03.2020 18:29 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:32
Hakkari 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamda, il merkezine gelen araçlardaki yolcular, jandarma kontrol noktasında sağlık görevlilerince muayene ediliyor.
Türkiye genelinde başlatılan "Evde kal" çağrılarının önemli oranda karşılık bulduğu Hakkari'de, koronavirüsün yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler artırıldı.
Bu kapsamda Hakkari- Van kara yolundaki Yeni Köprü Jandarma kontrol noktasında görevlendirilen sağlık ekipleri, kente giriş yapmak isteyenleri sağlık muayenesinden geçirmeye başladı.
Van'dan gelen araçlardaki yolcuların ateşini ölçen görevliler, yakın zamanda yurt dışına çıkıp çıkmadıklarını soruyor, virüs hakkında bilgilendirme yapıyor.
Ateş ve benzeri bulgu tespit edilenler ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tetkikleri yapılıyor.
Belediye ekipleri ise çarşı merkezindeki cadde, sokak ve iş yerlerinin kepenkleri ile park halindeki araçları köpüklü ve tazyikli suyla dezenfekte ediyor.
Hakkarililerden Muharrem Demir, bu süreçte herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade ederek, "Uygulamadan memnunuz. Sağlıkçılarımız büyük çaba sarf ediyor. Onlar için de dua ediyoruz. Allah yardımcıları olsun. Hepsine teşekkür ederiz" dedi.
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Jandarma kontrol noktasında sağlık muayenesi

Kaynak: AA

Etiketler : Jandarma, Hakkari, Türkiye, Van, Güncel

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Jandarma kontrol noktasında sağlık muayenesi

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