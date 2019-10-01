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Jandarma, köprüde intihar teşebbüsünde bulunan kadını son anda kurtardı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli 8. Jandarma Trafik Timi, köprü korkuluklarında sallanarak intihar girişiminde bulunan genç kadını son anda kurtardı.

01.10.2019 13:00Jandarma, köprüde intihar teşebbüsünde bulunan kadını son anda kurtardı
Samsun İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli 8. Jandarma Trafik Timi, köprü korkuluklarında sallanarak intihar girişiminde bulunan genç kadını son anda kurtardı.

Olay, geçen Cumartesi günü saat 09.00 sıralarında İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli 8'inci Jandarma Trafik Timi, İlkadım İlçesi Kıran Mahallesi'ne göreve giderken İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Otogar mevkisi Kürtün Deresi Köprüsü üzerinde çalışmakta olan işçilerin uyarması sonucu köprü korkuluklarında bir genç kadının sallandığını fark etti. Koşarak olay yerine giden jandarma ekipleri, aşağıya düşmek üzere olan Serap A. isimli genç kadını son anda kurtardı.

İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilen genç kadın kurtarıldıktan sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. - SAMSUN

Jandarma, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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