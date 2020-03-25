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Jandarma korona nedeniyle bir köye giriş ve çıkışları yasakladı

Jandarma ekipleri Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Şahintepesi köyüne korona virüsü nedeniyle giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

25.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:19
Jandarma korona nedeniyle bir köye giriş ve çıkışları yasakladı

Jandarma ekipleri Adıyaman 'ın Kahta ilçesine bağlı Şahintepesi köyüne korona virüsü nedeniyle giriş ve çıkışlara izin vermiyor.


İstanbul 'dan Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Şahintepesi köyüne gelen A.Y. isimli şahıs soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği sağlık kuruluşunda korona virüsü şüphesi görüldü. Durumundan şüphelenilen şahıs Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderilerek teste tabi tutuldu. Şahsın yapılan testinin pozitif çıkması nedeniyle, şahısla fiziksel temasta bulunan akraba ve yakınları takibe alındı.


52 haneli Şahintepesi köyünde 5 kişide test sonucu pozitif çıkınca güvenlik güçleri önlem aldı. Köye giriş ve çıkışları tedbir amaçlı jandarma ekipleri tarafından engellendi. Köyün camisinden vatandaşlar, evlerinden çıkmamaları konusunda sık sık uyarılıyor.


Test sonuçları pozitif çıkan 5 kişinin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri sürüyor.


İstanbul'dan gelen aynı şahsın Kahta ilçe merkezindeki yakın akrabalarıyla bir araya geldiği ve bu akrabalarının da teste tabi tutulduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Jandarma, İstanbul, Kahta, Güncel

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