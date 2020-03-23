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Jandarma, koronavirüse karşı yaşlı ve hastalara yardım eli uzatıyor

Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları jandarma tarafından karşılanıyor.

23.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:16
Elazığ 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları jandarma tarafından karşılanıyor.
Elazığ Valiliği bünyesinde kurulan, "Vefa Sosyal Destek Grubu", 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların market ve eczane ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.
Bu kapsamda kent genelinde 112, 155, 156 ve 153 destek hatlarını arayarak yardım talebinde bulunan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için jandarma ekipleri de seferber oldu.
Kırsal kesimde yaşayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak için köy köy dolaşan jandarma ekipleri, aldıkları talepleri özveriyle karşılıyor.
Son olarak merkeze bağlı Sarıyakup ve Yünlüce köylerinde yaşayan ileri yaştaki vatandaşların ihtiyaçlarını tespit eden jandarma ekipleri, temin ettikleri ilaç ve malzemeleri talepte bulunan vatandaşların adreslerine teslim etti.
Köy sakinleri, zor zamanlarda kendilerinden yardımlarını esirgemeyen jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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Jandarma, koronavirüse karşı yaşlı ve hastalara yardım eli uzatıyor

Kaynak: AA

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Jandarma, koronavirüse karşı yaşlı ve hastalara yardım eli uzatıyor
Etiketler : Elazığ Valiliği, Jandarma, Elazığ, Güncel

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