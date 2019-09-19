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Jandarma Köşk'te kaçakçılığa geçit vermiyor

Aydın'ın Köşk ilçesinde Jandarma ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonda 150 litre sahte içki ele geçirildi.

19.09.2019 09:26Jandarma Köşk'te kaçakçılığa geçit vermiyor
Aydın'ın Köşk ilçesinde Jandarma ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonda 150 litre sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçede kaçakçılığa yönelik operasyonları yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Aydın İl Jandarma KOM Müdürlüğü ekipleri ile birlikte harekete geçen Köşk İlçe Jandarma ekipleri Köşk'te bir aracı durdurdu. Gerçekleştirilen ortak operasyonda araçta yapılan aramada 150 litre sahte içki, 20 adet sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içkiler Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi. Araçta bulunan S.B ve R.B isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Jandarma, Aydın, Köşk, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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