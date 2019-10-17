Haberler » Güncel » Jandarma, muhtarlarla istişare toplantısı yaptı

Jandarma, muhtarlarla istişare toplantısı yaptı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde jandarma muhtarlarla istişare toplantısı düzenledi.

17.10.2019 12:44Jandarma, muhtarlarla istişare toplantısı yaptı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde jandarma muhtarlarla istişare toplantısı düzenledi.

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Battalgazi ilçesi muhtarlarına Battalgazi ilçe Jandarma Komutanlığında yemek verilerek, bilgi alış verişinde bulunuldu.

Programda konuşan Teğmen Kubilay Özdemir, 19 Ekim Muhtarlar Günü 'nün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle öncesinde bir araya gelmek istediklerini ifade edip, muhtarlık mesleğinin önemine temas etti. Muhtarların vatandaş ile devlet yöneticileri arasında köprü görevi yaptığına dikkat çeken Özdemir, her zaman istişareye önem verdiklerini ve kapılarının her zaman muhtarlara açık olduğunu kaydetti. - MALATYA

Battalgazi, Jandarma, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:33 Bakan Selçuk: Yapılamayan derslerin telafisi gerçekleştirilecek (2)
14:32 Afgan güçleri, Taliban'a ait tüneli imha etti
14:32 Barış Pınarı'nda teslim olan terörist sayısı 40'ı geçti
14:31 Operasyon düğmesine basıldı, binlerce yasaklı ilaç paketi ele geçirildi
14:31 GÜNGÖREN'DE ÖLDÜRÜLEN TRİBÜN LİDERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
14:31 DHA YURT BÜLTENİ - 13
14:26 Rektör Polat'tan Litvanya'da "memorandum" anlaşmaları
17.10.2019 14:33:40