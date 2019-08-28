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Jandarma mülteci ve organizatörlere geçit vermiyor

Balıkesir'in Ayvalık ve Edremit ilçelerinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı.

28.08.2019 15:38 Jandarma mülteci ve organizatörlere geçit vermiyor
Balıkesir'in Ayvalık ve Edremit ilçelerinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Cunda Adası Ortunç Koyu mevkiinde K.A. isimli organizatör ile Afganistan uyruklu 3'ü kadın 22 göçmen ele geçirildi. Aynı saatlerde Edremit'in Güre Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda H.A. isimli organizatörün yanı sıra 7'si kadın 19 Afganistan uyruklu mülteci daha yakalandı. Ayvalık ve Edremit'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen her iki operasyonda yakalanan 41 mülteci ve 2 organizatör hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Edremit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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