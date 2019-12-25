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Jandarma'nın 'Kaptan'ından uyuşturucuya geçit yok

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ve sahte alkol üretimine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Datça'da 'Kaptan' isimli narkotik köpeğin de katıldığı operasyonda uyuşturucu madde ile birlikte üç şüpheli gözaltına aldı.

25.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:58 Jandarma'nın 'Kaptan'ından uyuşturucuya geçit yok
İl Komutanlığı'nın uyuşturucu ve sahte alkol üretimine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Datça'da 'Kaptan' isimli narkotik köpeğin de katıldığı operasyonda uyuşturucu madde ile birlikte üç şüpheli gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Datça ilçe merkezinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı ihbarı alındı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ve Datça İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 7 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda Jandarma Narkotik köpeği 'Kaptan' da yer alırken, kenevir bitkisi yetiştirme düzeneği, kenevir bitkisi, uyuşturucu içme aparatı, sıvı reçine esrar, 30 gram Skunk ve 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan S.O. K.Ö. ve M.Ö isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - MUĞLA

Jandarma, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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