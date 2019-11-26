Haberler » Güncel » Jandarma'nın keskin nişancıları yarıştı - Haber

Jandarma'nın keskin nişancıları yarıştı

Jandarma Genel Komutanlığı emrinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerinde görevli keskin nişancıların katılımıyla, Boran III keskin nişancı Yarışması'nın Foça'da tamamlandığını bildirdi.

26.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:05Jandarma'nın keskin nişancıları yarıştı
Genel Komutanlığı emrinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerinde görevli keskin nişancıların katılımıyla, Boran III keskin nişancı Yarışması'nın 'da tamamlandığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medyada yaptığı paylaşımda, keskin nişancılara yapılan konuşmalara yer verildi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı emrinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat Birliklerinde görevli Nişancıların katılımıyla, 18-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Boran III Keskin Nişancı Yarışması Foça'da tamamlandı." - ANKARA

Jandarma, Keskin, Foça, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:46 Metrobüs'te 'işaretli bekleme yeri' dönemi başladı
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla metro hattı, Şehir Hastanesi'ne kadar uzatılacak
16:46 Kırşehir'de "Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Paneli" yapıldı
16:46 Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerine rejim engeli sürüyor (2)
16:45 'Karlov' dosyasında dönemin TRT çalışanlarına 'FETÖ üyeliği'nden dava
16:34 Asgari ücret zammı için ilk teklif Türk-İş'ten geldi: 2 bin 526 lira
16:26 Serdar Ortaç'tan "Chloe ile yeniden evleniyor" iddiasına yanıt
16:10 Pierre Webo ve Ekrem Dağ, Başakşehir'e yardımcı antrenör oldu
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
16:04 Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi
15:52 13 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan sanığa rekor ceza! 41 yıl 3 ay
11:23 Erdoğan, "Tank palet fabrikası satıldı" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Tankı görse başka bir şeye benzetir
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
26.11.2019 16:47:28