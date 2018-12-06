06 Aralık 2018 Perşembe 11:33



06 Aralık 2018 Perşembe 11:33

MUSTAFA YILDIRIM - İzmir'in Aliağa ilçesinde belediye otobüsünde dili boğazına kaçan ve solunumu duran 5 yaşındaki Ali Esen'i, yaptıkları ilk müdahaleyle yaşama döndürüp ardından hastaneye yetiştiren jandarma ekibi, hayatını kurtardıkları çocuk ve onun ailesiyle bir araya geldi.Aliağa İlçesi Yenifoça yolunda, trafik kontrolü yapan jandarma ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleyle hayata döndürülen 5 yaşındaki Ali Esen'in İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.Sağlığına kavuşan Ali'yi taburcu edildiğinde Helvacı Mahallesi'ndeki evlerinde ilk ziyaret edenler, onu kurtaran Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 12'nci Jandarma Trafik Timi'nde görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Güner Özşahin ve Kıdemli Uzman Çavuş Fethi Ahmet Uzun oldu.Aileye çiçek verip geçmiş olsun temennisinde bulunan jandarma ekibi, hayatını kurtardıkları çocuğa da asker kıyafeti hediye etti.Asker kıyafetini giyerek kendisini kurtaran jandarma personelini öpen, onlara sarılan ve sevgi gösterisinde bulunan minik Ali'nin sevinci duygusal anlar yaşattı.Ekip arabasına da binen Ali Esen, araçta siren çaldı ve askerlerle güzel bir gün geçirdi.Baba Mahsun Esen, olay günü eşinin kendisini aradığında çocuklarının hayatını kaybettiğini söylediğini ancak buna inanmak istemediğini söyledi.Daha sonra Menemen Devlet Hastanesine gittiğini anlatan Esen, "Burada Ali'nin başında jandarma ekiplerini gördüm. Jandarmaların çocuğumu kurtardığını öğrendim. Jandarma, oğlumu 'rüzgar' gibi hastaneye yetiştirdi. Hastaneye gelene kadar boğazına kaçan dilini çıkarmış, nefes almasını sağlamışlar. İyi ki böyle bir devletimiz ve jandarmamız var. Allah onların eksikliğini göstermesin." diye konuştu."Çocuğumu jandarmaya emanet ettim"Anne Neriman Esen ise olay günü küçük çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle Ali'yi de alarak Foça Devlet Hastanesi'ne gitmek üzere belediye otobüsüne bindiğini kısa süre sonra büyük oğlunun midesinin bulandığını ve fenalaştığını dile getirdi.O esnada çığlık attığını anlatan anne Esen, "Otobüsünün şoförü de hemen durdu. Ali'yi sırtüstü yatırdılar. 'Nefes alamıyor' diye sesler duydum. Şoför, jandarmayı görünce onların yanına doğru gitti. Jandarma ekipleri çocuğumu benden aldı. Dilinin boğazına kaçtığı söyleniyordu. Burada bir komutanın müdahale ettiğini gördüm. Allah onu bize bağışladı. Nefes alamayan çocuğumu jandarmaya emanet ettim. Bugün kucağıma alabiliyorsam onların sayesindedir." diye konuştu."Görevimizi yaptık"Yaptığı ilk müdahale ile çocuğun nefes almasını sağlayan Jandarma Kıdemli Başçavuş Güner Özşahin, sağlık meslek lisesi mezunu olduğunu, bunun yanında ilk yardım eğitimleri aldıklarını belirtti.Çocuğa bu öz güvenle müdahale ettiğini ifade eden Özşahin, "Yapmamız gerekeni yaptık. Ali'yi sağlıklı görmek bizim için en büyük mutluluk." dedi.Kıdemli Uzman Çavuş Fethi Ahmet Uzun da yoldaki kontrol noktasının 100 metre ilerisinde belediye otobüsünün durduğunu görünce olağan dışı bir durum olduğunu anladığını ifade etti.Belediye otobüsünün şoförüne el sallayarak kendilerini fark ettirdiğini aktaran Uzun, yaşananları şöyle anlattı:"Şoför bizi görünce yanımıza doğru geldi. Otobüsteki herkes ayaktaydı. Bir kargaşa ve panik havası vardı. Ne olduğunu sorduğumuzda 'lütfen yardım edin' dediler. Bir arkadaş kucağında 5 yaşlarındaki bir çocuğu bize getirdi. Hareketsiz vaziyetteydi, rengi soluk durumdaydı. Komutanım, dilinin boğazına kaçtığını fark eden çocuğun çenesini ve dişlerini ayırarak soluk borusunu açmaya çalıştı. Bunu başarınca çocuğun nefes almaya başladığını gördük. Hemen 112 Acil Servis ekipleriyle görüşerek emniyetli bir şekilde jandarma aracımıza aldığımız çocuğu hastaneye yetiştirdik. Bizim için en büyük mutluluk da bugün çocuğu sağlıklı bir şekilde burada görmek."