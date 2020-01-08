Haberler » 3. Sayfa » Jandarma operasyonlarından korkup toprağa gömdüğü 162 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler

Jandarma operasyonlarından korkup toprağa gömdüğü 162 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının kırsalda sürdürdüğü başarılı operasyonlar uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmaz oldu.

08.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:09 Jandarma operasyonlarından korkup toprağa gömdüğü 162 kilogram esrar ele geçirildi
Diyarbakır İl Komutanlığının kırsalda sürdürdüğü başarılı operasyonlar uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmaz oldu. Sık sık gerçekleştirilen operasyonlarda yakayı ele vermek istemeyen uyuşturucu satıcıları ileriki zamanlarda satışa sunmak istedikleri esrarı toprağa gömdü. Uyuşturucu satıcılarının operasyonlardan sonra satmak için toprağa gömdüğü 162 kilogram esrar, alınan bir istihbaratın ardından yapılan operasyonda ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Lice ilçesinde ikamet eden S.A. isimli şahsın, Lice ilçesi Kılıçlı köyü kırsalına jelikan bidonlar içerisine sakladığı esrarı, bölgede yapılan sık operasyonlar nedeniyle toprağa gömdüğü, ilerleyen dönemlerde bahse konu uyuşturucu maddeyi yerinden çıkartarak satacağı bilgisi alınmasının ardından bölgede operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Lice ilçesi Kılıçlı köyü kırsalındaki belirlenen yerde yapılan operasyonda; dere yatağı içerisinde toprağa gömülü 2 adet jelikan bidon içerisinde toplam 162 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınmış, olay şüphelisi S.A. isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:22   Gaziantep, Türkiye Kültür Portalı'nda en çok ziyaret edilen ikinci şehir oldu - Haberler
12:19   Somali'de yine bombalı saldırı: En az 11 yaralı var - Haberler
12:18   İran Genelkurmay Başkanından ABD'ye uyarı: "Karşılık vermeniz halinde daha sert saldırırız" - Haberler
12:17   "Hayır Çarşısı" yüz güldürüyor - Haberler
12:11   Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 6 şüpheli yakalandı - Haberler
12:08   İstanbul'un en işlek caddesindeki bir kebapçıda cinsel içerikli film oynatıldı - Haberler
11:53   İran'da düşen uçağın üzerinde bulunan mermi deliğini andıran hasarlar kafa karıştırdı - Haberler
11:19   Erdoğan'dan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'e: Kılıçdaroğlu gibi bana 'tek adam' mı diyorsun? - Haberler
11:18   İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den yeni saldırı sinyali - Haberler
11:16   İran'ın tepkisinden korkan Suudi Prensler ülkeyi terk ediyor - Haberler
8.01.2020 12:27:19