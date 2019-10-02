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Jandarma otobüste uyuşturucu ele geçirdi

Uşak'ta jandarma ekipleri durdurdukları bir otobüste yaptıkları aramada 463 gram esrar ile 131 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

02.10.2019 12:38Jandarma otobüste uyuşturucu ele geçirdi
Uşak'ta jandarma ekipleri durdurdukları bir otobüste yaptıkları aramada 463 gram esrar ile 131 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çınarcık köyü yakınlarında kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri bir yolcu otobüsünü durdurdu. Arama yapan jandarma, bagaj kısmında B.K. isimli şahsa ait valizlerin içinde 463 gram esrar, 131 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan B.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Jandarma, Uşak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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