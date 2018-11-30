Jandarma Özel Ekipleri Dolandırıcıyı 8 Saatte Yakaladı

30 Kasım 2018 Cuma 15:56



30 Kasım 2018 Cuma 15:56

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesi'nde F.D. isimli kadını telefon ile arayan telefon dolandırıcısı, ihbardan sonra oluşturulan jandarma özel ekipleri tarafından 8 saat içinde dolandırdığı para ile birlikte kıskıvrak yakalandı.Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki F.D.'nin ev telefonunu arayan erkek şahsın 'Banka hesapların FETÖ terör örgütü tarafından ele geçirildi' diyerek korkuttuğu, banka hesabındaki paraları çekmesini ve evde bulunan nakit paraları da eve gelecek kişiye teslim etmesini istedi. Yaşlı kadın banka hesabındaki 63 bin lira parayı ve evde bulunan 11 bin TL nakit parayı eve gelen şahsa teslim ettikten iki gün sonra dolandırıldığını anlayarak Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığına giderek şikayetçi oldu.Özel ekip oluşturulduİhbar sonrası dolandırıcılık şüphelisinin yakalanması amacıyla jandarma tarafından özel ekip oluşturuldu. Özel ekip yaşlı kadının evinin çevresinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Güvenlik kayıtlarında ticari bir taksi ile siyah elbiseli bir şahsın eve geldiği, ticari taksinin yapılan araştırmasında Bodrum'da bir durağa kayıtlı olduğu tespit edildi. Ticari taksi sürücüsü ile yapılan görüşmede 70-75 yaşlarında bir ayağı aksak şüpheliyi Gökova Mahallesi'ne getirdiğini ve daha sonra Milas'ta indirdiğini söyledi.Evde yakalandıJandarma özel ekipleri yaptıkları araştırma sonrası dolandırıcılık şüphelisinin Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Jandarma Suçları Araştırma Timi, Turgutreis Jandarma ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüpheli N.S.'yi kaldığı evde kıskıvrak yakaladı.Paralar evde bulunduEvde arama yapılması için Bodrum Cumhuriyet Savcılığından alınan karar sonrası evde yapılan aramada F.D. isimli kadından dolandırıcılık yoluyla alınan 74 bin TL paraya el konuldu. Şüpheli N.S. Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığında yapılan sorgusunun ardından hazırlık evrakları ile birlikte Muğla Adliyesi'ne sevk edildi.Yaşlı kadına paralar teslim edildiUla'nın Gökova Mahallesi'nde telefon dolandırıcıları tarafından 74 bin TL dolandırılan F.D. isimli kadının şikayetinden 8 saat sonra şüpheli ve dolandırdığı paralar ele geçirilirken, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelinin üzerinde yakalanan 74 bin TL para yaşlı kadına teslim edildi. - MUĞLA