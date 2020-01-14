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Jandarma personeli havale geçiren çocuğu kucağında hastaneye yetiştirdi

Samsun'un Ayvacık ilçesinde, görevden dönen jandarma personeli, sokakta yardım isteyen kadının kucağında hareketsiz duran 1 yaşındaki çocuğu kapıp 300 metre koşarak hastaneye yetiştirerek, hayatta kalmasında önemli rol oynadı.

14.01.2020 11:36 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:12Jandarma personeli havale geçiren çocuğu kucağında hastaneye yetiştirdi
'un ilçesinde, görevden dönen jandarma personeli, sokakta yardım isteyen kadının kucağında hareketsiz duran 1 yaşındaki çocuğu kapıp 300 metre koşarak hastaneye yetiştirerek, hayatta kalmasında önemli rol oynadı.
Ayvacık İlçe Komutanlığı 5. Jandarma Tim Komutanlığı personeli Astsubay Kıdemli Çavuş Köksal Atalay, Jandarma Uzman Çavuş Hakan Çağlar ve Uzman Çavuş Ümit Azizoğlu, trafik kontrolü görevi dönüşünde Hastane Caddesi'nde Özge Öztürk'ün, "Yardım edin oğlum ölüyor" çığlıklarını duyunca aracı durdurdu.
Minik çocuğun annesinin kucağında hareketsiz durduğunu gören jandarma personeli, araçla gidilmesi halinde vakit kaybedileceğini öngördü. Çocuğu kucaklayan jandarma personeli, 300 metrelik mesafeyi koşarak hastaneye yetişti.
Hastaneye bilinci kapalı şekilde 41 derece ateşle götürülen 1 yaşındaki Göktuğ Aras, zamanında müdahale sayesinde düzeldi.
Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Aras'ın, jandarma personelinin hastaneye yetiştirme anı, güvenlik kameralarına da yansıdı.
Ayvacık Kaymakamı Orhan Ayaz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Çağdaş Büyükada ve 5. Jandarma Tim Komutanlığı personeli, Ayvacık Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden Göktuğ Aras'ı ziyaret ederek hediyeler verdi.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in de telefonla personelini arayarak tebrik ettiği belirtildi.
Kaymakam Ayaz, AA muhabirine, jandarmanın annesiyle karşılaşmasının küçük Göktuğ Aras'ın şansı olduğunu söyledi.
Annesinin yorgun şekilde hastaneye gitmeye çalıştığını belirten Ayaz, "Allah'tan jandarma personelimiz yetişti. Doktorlar müdahale ederek çocuğumuzu herhangi bir sorun olmadan iyileştirdiler." dedi.
Ayvacık Devlet Hastanesinde görevli Dr. Hava Sema Konya da hastanın ateşli havale geçirdiğini dile getirerek, "Hastamız acile geldi. Biz de hızlı şekilde müdahalemizi yaptık. Çok güzel şekilde cevap verdi. Havalesi hemen durdu. Şu anda hastamızın durumu gayet iyi." diye konuştu.
Anne Öztürk, "Hastanenin alt tarafındaydım. Çocuk bir anda elimde titremeye başladı. Çok korktum. Kucağıma aldığım gibi hastaneye geliyordum. Korktuğum için ayaklarım titremeye başladık, artık gelemedim. Bağırdım. Allah'tan komutan arkadaşlarımız oradaydı. Kucağımdan alıp götürdüler. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Jandarma, Ayvacık, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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