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Jandarma personeli 'Kadına şiddetle mücadele' eğitiminden geçti

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Salihli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Salihli İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personele kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına, öfke kontrolü ve stresle mücadele eğitimi verildi.

13.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:45Jandarma personeli 'Kadına şiddetle mücadele' eğitiminden geçti
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Salihli İlçe Komutanlığında görevli personele kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına, öfke kontrolü ve stresle mücadele eğitimi verildi.

Toplumsal farkındalık oluşturma, bilinç kazandırma ve zihniyet dönüşümü sağlama temalı seminerde, şiddeti doğuran faktörler, şiddetin tanımını ve türlerini kapsayan kısa bir film gösterimi yapılırken, Salihli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz tarafından, şiddeti önleme adına alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde ele alındı. "Aile içi şiddet ve Kadına yönelik şiddetle" mücadelenin önemini vurgulayan bir sunum yapılırken, eğitime 2 jandarma astsubay, 5 jandarma uzman çavuş ile 52 er katıldı. - MANİSA

Jandarma, Salihli, Güncel

Kaynak: İHA

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