Haberler » Güncel » Jandarma personeline, deprem farkındalık eğitimi

Jandarma personeline, deprem farkındalık eğitimi

Elazığ'da jandarma personeline, deprem farkındalık eğitimi kapsamında AFAD'ın simülasyon tırında eğitim verildi.

14.10.2019 17:22Jandarma personeline, deprem farkındalık eğitimi
Elazığ'da jandarma personeline, deprem farkındalık eğitimi kapsamında AFAD'ın simülasyon tırında eğitim verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından acil durumlara yönelik İl Jandarma Komutanlığı personeline deprem farkındalık ve simülasyon uygulaması eğitimi verildi. Eğitimde kullanılan simülasyon tırıyla, jandarma personelinin deprem esnasındaki hareket tarzı ve öncelikler konusunda uygulamalı olarak bilgilendirildi.

Eğitimin amacının olası bir depremde can ve mal kaybını en aza indirme, alınacak önlemler hakkında bilgi verme ve afet bilincini yükseltme olduğu aktarıldı. - ELAZIĞ

Jandarma, Deprem, Elazığ, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:13 Bedensel engelli berat'ın eğitimi için patikaya yol yapıldı
18:13 Cinayetle sonuçlanan kavgayı 'lavuk' ifadesi başlattı
18:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Barış Pınarı Harekatı'yla en az 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar...
18:12 Denizli'de trafik kazas: 2 yaralı
18:12 Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek yürüyüşü
18:07 Öğrenciler mama istasyonu kurdular
18:11 Ev sahibi yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdü
14.10.2019 18:14:43