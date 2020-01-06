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Jandarma personeline FETÖ operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik Ankara merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği soruşturması kapsamında biri muvazzaf 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

06.01.2020 10:42 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:42 Jandarma personeline FETÖ operasyonu
Genel Komutanlığı personeline yönelik merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği soruşturması kapsamında biri muvazzaf 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik soruşturmalarda alınan şüpheli beyanları, fotoğraflı teşhis işlemleri ve araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen, biri muvazzaf jandarma üsteğmen 5 kişi hakkında Ankara merkezli üç ilde gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Jandarma, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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