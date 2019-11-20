Haberler » Güncel » Jandarma personeline ve köy muhtarlarına avcılık mevzuatı eğitimi verildi - Haber

Jandarma personeline ve köy muhtarlarına avcılık mevzuatı eğitimi verildi

Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi (DKMP) ekiplerince, Erzincan'da jandarma personeline ve köy muhtarlarına avcılık mevzuatı eğitimi verildi.

20.11.2019 09:10 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:15Jandarma personeline ve köy muhtarlarına avcılık mevzuatı eğitimi verildi
Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi (DKMP) ekiplerince, 'da jandarma personeline ve köy muhtarlarına avcılık mevzuatı eğitimi verildi.

Erzincan'da kaçak avcılığın önüne geçilebilmesi amacıyla Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde jandarma karakolunda görevli personellere ve köy muhtarlarına "Kara Avcılığı Kapsamında Alınacak Tedbirler" kapsamında kara avcılığı kanunu çerçevesinde yapılması gereken işlemlerle ilgili bilgilendirici eğitim verildi.

Eğitimde kaçak avcılık ile mücadelede etkin bir av koruma ve kontrol faaliyeti yapılabilmesi amacıyla jandarma personeline avcılık mevzuatı, biyokaçakcılık ve hayvanları koruma kanunu kapsamında bilgiler aktarıldı.

Eğitim sonunda jandarma personeli ve köy muhtarlarına Merkez Av Komisyonu kitapçığı, avlanmaya açık ve kapalı alanları gösterir harita ile avlak bilgi sistemi broşürü dağıtıldı. - ERZİNCAN

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erzincan, Jandarma, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:42 Havaş'ın destek verdiği Katar Kargo, frigorifik araç projesiyle ödül aldı
11:42 Netanyahu ile Gantz'ın koalisyon görüşmesi sonuçsuz kaldı
11:41 3 yaşındaki Mahmut, çöp kamyonetinin altında can verdi
11:41 Köyün kadınları birlik oldu...Kurdukları imalathanede ürettikleri ürünleri satmayı başardı
11:36 Öğrenciler ve aileleri yemekte ağırlandı
11:31 Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli saysını açıkladı: 368 bin 217 Suriyeli
11:05 Güleda Cankel'in ölümünün ardından emniyet ve sağlık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı
10:55 Hangi ilden kaç tane vergi rekortmeni çıktı? İşte rekortmen çıkaran iller
10:21 Türkiye'nin 2018 gelir vergisi rekortmenleri belli oldu
10:07 Eğitim dalışı sırasında kaybolan astsubayın cansız bedeni bulundu
20.11.2019 11:42:56