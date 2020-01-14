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Jandarma personelinin sırtında taşıdığı yaşlı adamdan teşekkür ziyareti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan engelli Mürsel Altun, kendisini sırtına alıp yolun karşısına geçiren jandarma personelini ziyaret etti.

14.01.2020 13:42 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:00Jandarma personelinin sırtında taşıdığı yaşlı adamdan teşekkür ziyareti
'nın ilçesinde yaşayan engelli Mürsel Altun, kendisini sırtına alıp yolun karşısına geçiren jandarma personelini ziyaret etti.
Oğluyla Akyazı İlçe Komutanlığına oğluyla birlikte gelen 71 yaşındaki Altun, kendisine yardım eden jandarma personeline teşekkür ederek çiçek verdi.
Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Gürel de jandarma personeline teşekkürlerini iletti.
Görüntüleri izlediğinde duygulandığını belirten Gürel, "Her koşulda aziz milletimizin askerimizin, polisimizin yanında olduğu gibi devletimizin tüm kademelerinin vatandaşlarımızın yanında olduğunun en güzel örneğine Akyazı'da bir kez daha şahit olduk. Kendisine teşekkür ediyorum." dedi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir jandarma personelinin, yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı adamı sırtında taşıması güvenlik kamerasına yansımıştı.

Jandarma, Sakarya, Akyazı, Güncel

Kaynak: AA

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