Jandarma, polis, ve müftülükten iftar

Kütahya
'nın Dumlupınar
ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma
Komutanlığı ve İlçe Müftülüğü tarafından ortaklaşa iftar yemeği verildi.
İftar yemeği programına Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç
, kurum amirleri ve kurum personelleri katıldılar.
Dumlupınar protokol üyeleri daha sonra İlçe Halk Eğitim Müdürlüğümüz tarafından organize edilen, Dumlupınar'da Ramazan adlı programa katıldı. Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen program Dumlupınar Gazi ilkokul ana sınıfı ve 2. sınıf öğrencilerinin gruplar halinde ilahi söylemeleri ve dua etmeleriyle başladı. Merkez
Cami imamı Fatih Yalçınkaya
'nın ney dinletisi ve ilahi okuması, Yüylük Cami İmamı Semih Durmuşkaya'nın Kuranı-ı Kerim Tilaveti ve İlçe Müftüsü Yunus Yüksel
'in Ramazan'ı Şerif Sohbeti ve dua edilmesiyle birlikte program son buldu. - KÜTAHYA
Kütahya
, Dumlupınar
, Yaşam
Kaynak: İHA