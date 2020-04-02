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Jandarma, polis ve sağlık çalışanlarını ziyaret edip ikramda bulundular

Kütahya'nın Emet Gençlik Platformu üyeleri, Korana virüs Covit-19 tedbirleri kapsamında ilçe girişlerinde sürekli kontrol yapan polis ve jandarma ekiplerini, sağlık çalışanlarını ziyaret edip ikramda bulundu.

02.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:16
Jandarma, polis ve sağlık çalışanlarını ziyaret edip ikramda bulundular
Kütahya 'nın Emet Gençlik Platformu üyeleri, Korana virüs Covit-19 tedbirleri kapsamında ilçe girişlerinde sürekli kontrol yapan polis ve jandarma ekiplerini, sağlık çalışanlarını ziyaret edip ikramda bulundu.

Emet Gençlik Platformu Üyesi Talha Düşmez, yaptığı açıklamada, "Korana virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında gecesini gündüzüne katıp bizlerin sağlığı, güvenliği ve emniyeti için görevi başında olan tüm görevlilerimizi teşekkür etmek ve onlara moral vermek amacıyla görev yaptıkları yerlere ziyarette bulunup ikramda bulunduk. Ayrıca Kaymakamlık makamımızın kurduğu birimle koordineli olarak çalışıp 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını her gün soruyoruz ve hijyen kurallarına harfiyen uyarak gerekli ihityaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede bu pandemi salgını ülke olarak en az zararla atlatıp yeneceğimize gönülden inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Kütahya, Polis, Emet, Yaşam
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